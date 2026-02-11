Сахиба Гафарова провела обмен мнениями с президентом Арабского парламента (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 11-го февраля встретилась с находящимся в нашей стране с официальным визитом президентом Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Яммахи.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече была дана высокая оценка первому официальному визиту президента Арабского парламента в нашу страну и была заявлена уверенность в том, что данный визит внесёт весомый вклад в дальнейшее развитие отношений между двумя организациями, расширение возможностей для сотрудничества и углубление взаимосвязей. Сахиба Гафарова отметила свои встречи с гостем на полях различных международных мероприятий, в том числе состоявшуюся в Каире в прошлом году двустороннюю встречу и совместное участие в январе текущего года во 2-й сессии Женского парламентского форума Парламентской ассамблеи Средиземноморья в Абу-Даби.

В беседе отмечалось успешное развитие отношений между Азербайджаном и арабскими странами с опорой на общие историю, религиозно-нравственные ценности и принципы взаимоуважения. Было подчёркнуто пристальное внимание, уделявшееся общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым развитию отношений с этими странами, и успешное продолжение этой политики Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Особо отмечались интенсивный характер встречных визитов, регулярных контактов и ведущихся с арабскими странами обсуждений, а также то, что полученные результаты существенно способствуют развитию отношений.

На встрече говорилось о серьёзных усилиях, прилагаемых Азербайджаном с целью укрепления исламской солидарности и борьбы с исламофобией. Были подчеркнуты выдвинутые нашей страной в этой сфере значительные инициативы. Отметив, что в Организации исламского сотрудничества, где мы представлены совместно, демонстрируются взаимная поддержка и солидарность, спикер Милли Меджлиса выразила уверенность в продолжении сотрудничества на этой площадке. В то же время было обращено внимание на длящиеся двадцать лет эффективные отношения сотрудничества между Азербайджаном и Лигой арабских государств, и было упомянуто участие Президента Ильхама Алиева в качестве особого гостя в Саммите Лиги в 2022-м году.

Спикер Сахиба Гафарова, отметив особое внимание, уделяемое углублению отношений с арабскими странами и развитию связей по парламентской линии, сказала, что в Милли Меджлисе действуют рабочие группы по большинству арабских стран и что наносятся взаимные визиты и проводятся встречи, подписываются меморандумы о взаимопонимании касательно сотрудничества, а в рамках международных организаций демонстрируются взаимная поддержка и солидарность.

В ходе беседы было выражено удовлетворение динамичным в последние годы развитием связей между Арабским парламентом и Парламентской сетью Движения неприсоединения (ПСДН), учреждённой по инициативе Президента Ильхама Алиева и действующей в настоящее время под председательством Азербайджана. Спикер парламента упомянула посещение ею в ходе визита в Каир в феврале 2023-го года штаб-квартиры Арабского парламента, подчеркнув значение подписанного в ходе того визита меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству. Также было сказано, что получение в том же году Парламентской сетью Движения неприсоединения статуса наблюдателя при Арабском парламенте создало новые возможности для сотрудничества.

Президент Арабского парламента Мухаммед Ахмед Аль-Яммахи выразил признательность за проявленное гостеприимство, а также удовлетворение своим официальным визитом в Азербайджан. Делясь впечатлениями от встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, гость дал высокую оценку неустанной деятельности главы государства, направленной на установление мира и спокойствия на Южном Кавказе. Подчёркивая придаваемое арабским миром большое значение отношениям с Азербайджаном, Мухаммед Ахмед Аль-Яммахи озвучил заинтересованность в углублении партнёрства в таких стратегических сферах, как торговля, энергетика и логистика. Кроме того, президент Арабского парламента выразил благодарность Азербайджану за решительную поддержку, оказываемую по вопросам, стоящим на повестке дня арабского мира, особенно в отношении палестинской проблемы.

Отметив переход отношений между нашими парламентами на новый этап, гость подчеркнул, что налаженные возглавляемым им органом с Милли Меджлисом и Парламентской сетью Движения неприсоединения сотрудничество и диалог составляют прочную основу для расширения межпарламентских связей. Он высоко оценил роль спикера Милли Меджлиса в эффективной организации работы Парламентской сети и отметил значение этой важной объединяющей парламенты площадки в смысле обсуждения глобальных вопросов. Мухаммед Ахмед Аль-Яммахи также пригласил спикера Милли Меджлиса принять участие в пленарной сессии Арабского парламента и выступить на ней.

На встрече гостю была предоставлена информация о пройденном Азербайджанской Республикой историческом пути и о Милли Меджлисе. Спикер парламента рассказала о структуре и деятельности азербайджанского парламента, представительстве политических партий и представленности женщин в парламенте, а также о проведении последних парламентских выборов, обратив внимание на то, что состав парламента нынешнего созыва сформирован по итогам выборов, проведённых на всей суверенной территории Азербайджана.

После встречи гость подписал Памятную книгу Милли Меджлиса.

Делегация во главе с Мухаммедом Ахмедом Аль-Яммахи ознакомилась с залом пленарных заседаний парламента и созданным в фойе Милли Меджлиса «Уголком Победы», посвящённым 44-дневной Отечественной войне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!