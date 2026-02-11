Клод Хэги направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Швейцарско-азербайджанской торгово-промышленной палаты Клод Хэги направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

«Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент.

Рад присуждению Вам и Премьер-министру Армении имеющей важное значение престижной «Премии Заида за человеческое братство».

На протяжении длительного времени – как в Женеве, так и в ходе моих визитов в Вашу страну – я наблюдал за Вашими усилиями по обеспечению счастливого, процветающего, безопасного будущего азербайджанского народа на основе конкретных и признанных на международном уровне ценностей.

Учрежденная несколько лет назад по моей инициативе Швейцарско-азербайджанская торгово-промышленная палата, которую я с тех пор возглавляю, прилагает неустанные усилия во имя процветания региона Южного Кавказа, содействуя экономическому развитию Азербайджанской Республики, достижению мира с Арменией, привлечению швейцарских компаний к широкомасштабным работам по восстановлению освобожденных территорий, а также продвижению проектов, способствующих сближению различных народов и наций.

Заверяю Вас, что наша палата, обладающая широким опытом деятельности в Вашей стране и стремящаяся лучше представить ее в Швейцарии, будет действовать решительнее, чем раньше, в поддержке устойчивых и конкретных экономических инициатив, соответствующих формирующейся в регионе новой мирной среде.

Господин Президент, передаю Вашему превосходительству искренние поздравления с достижением мира, желаю Вам успехов в Вашей грандиозной деятельности на пути превращения Азербайджана и всего Южного Кавказа в один из самых стабильных и развивающихся регионов мира».