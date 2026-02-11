Президент Ильхам Алиев: Применение искусственного интеллекта в государственных учреждениях должно получить широкий размах





БАКУ /Trend/ - Применение искусственного интеллекта в государственных учреждениях должно получить широкий размах. Сегодня в ведущих странах дела в этой области обстоят именно так.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием «Новая цифровая архитектура Азербайджана».

«Даже, судя по предоставленной мне информации, в некоторых развитых в этой сфере странах государственным чиновникам в их повседневной деятельности помогают так называемые агенты искусственного интеллекта. Потому что в данном случае искусственный интеллект, разумеется, может помочь в оценке правильности того или иного решения», - отметил глава государства.