Узбекистан нацелен на расширение инвестпартнерства с ЕС в фармацевтике (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Развитие инвестиционного сотрудничества с европейскими партнерами, включая локализацию производства, остается одним из стратегических приоритетов фармацевтической отрасли Узбекистана.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал руководитель отдела международного сотрудничества Агентства по развитию фармацевтической отрасли при министерстве здравоохранения Республики Узбекистан Акбар Эшанбабаев.

"На текущем этапе необходимо отметить, что конкретные инвестиционные проекты по локализации находятся на стадии предварительного обсуждения и формирования. Ключевым фактором остается окончательное согласование и утверждение бюджетных программ сотрудничества Европейского союза, что в условиях современной экономической ситуации требует дополнительного времени", - сказал эксперт.

По его словам, в связи с этим усилия Узбекистана в среднесрочной перспективе будут сосредоточены на создании прочной основы для будущих инвестиций.

"Мы намерены активизировать сотрудничество в сфере образования, исследований и инноваций. Это включает программы обмена знаниями, технологиями и опытом, совместные научные проекты, а также подготовку высококвалифицированных кадров", - отметил представитель агентства.

Он подчеркнул, что такой подход позволит сформировать благоприятную экосистему - развитый кадровый потенциал и современную научную базу, - которая станет ключевым катализатором для привлечения масштабных прямых инвестиций и реализации конкретных производственных проектов с европейскими компаниями в будущем.

"Как только бюджетные рамки будут окончательно определены, мы сможем перейти к детальному структурированию проектов с указанием конкретных объемов инвестиций и сроков реализации", - заключил А. Эшанбабаев.