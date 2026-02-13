Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В парламенте обсужден визит вице-президента США в Азербайджан

Политика Материалы 13 февраля 2026 11:38 (UTC +04:00)
Фото: Парламент Азербайджанской Республики

Алиш Абдулла
БАКУ/Trend/ - вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс посетил Азербайджан. Были обсуждены прочные основы для углубления совместного сотрудничества. Выведение отношений нашей страны с самым могущественным государством мира на новый уровень стало возможным благодаря последовательной и дальновидной политике Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Сегодня, в период серьезных изменений в нашем регионе, мы высоко оцениваем вклад США в установление мира между Азербайджаном и Арменией. Достигнутые в рамках визита договоренности создадут условия для укрепления международных связей нашего государства", - отметила спикер.

Новость обновляется

