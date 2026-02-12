Таможня Парвизхан занимает значительную долю в транзитных перевозках Ирана

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (с 21 марта 2025 года по 20 января 2026 года) таможня Парвизхан в западной иранской провинции Керманшах заняла второе место в стране по транзиту грузов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе брифинга генеральный директор Таможенного управления Ходжатулла Чавоши.

По его словам, за указанный период через таможню Парвизхан прошло 2,26 миллиона тонн транзитных грузов.

Чавоши отметил, что транзитные грузы включали в себя в основном мазут, нафту, битум и другие. Большая часть транзитных грузов была направлена ​​в Ирак.

Он заявил, что предпринимаются усилия по увеличению транзита грузов, экспорта и импорта через таможню Парвизхан.

Следует отметить, что иранская провинция Керманшах имеет общую границу с Ираком протяженностью 371 км. На этой границе действуют две пограничных таможни и пять пограничных рынков. Ежегодно отсюда экспортируется продукция на сумму более 3 миллиардов долларов.