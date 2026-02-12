Средний коридор становится жизнеспособной и политически устойчивой альтернативой Северному коридору и морским маршрутам

БАКУ/Trend/ - Средний коридор все чаще рассматривается как жизнеспособная и политически устойчивая альтернатива "Северному коридору" через Россию и морским маршрутам через Суэцкий канал или вокруг Африки.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на аналитический центр The New Lines Institute.

“К 2030 году объёмы грузопотоков по TITR могут увеличиться втрое и более. Только в 2024 году контейнерный трафик на казахстанском участке TITR вырос на 62%, достигнув 4,5 миллионов тонн. Власти планируют удвоить этот показатель в течение трех лет.

Возобновление в июле 2025 года соглашения о сотрудничестве между государственной железнодорожной компанией Казахстана KTZ и China State Railway Group подчеркивает стратегическую приверженность укреплению Среднего коридора и увеличению объемов перевозок между Китаем и Европой через Казахстан”, - говорится в отчете.

Согласно информации, рост пропускной способности и высокий уровень политической поддержки свидетельствуют о том, что спрос не только увеличивается, но и носит структурный характер, подтверждая, что восточно-западный коридор через Казахстан становится ключевой торговой артерией.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.