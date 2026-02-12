Казахстан совершенствует правовую базу для криптоплатежей и единого QR-кода - Нацбанк (Эксклюзив)

АСТАНА /Trend/ - Национальный банк Казахстана планирует к концу 2025 года внедрить законодательные изменения, которые закрепят использование криптоплатежей и работу криптобирж в промышленной эксплуатации.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом рассказала менеджер проекта АО "Национальная платежная корпорация" Жанель Айтказы на полях форума Digital Bridge 2025.

По её словам, сейчас все инициативы о криптовалютных расчетах тестируются в регуляторной "песочнице", в то время как единый стандарт QR-платежей официально запущен с 30 сентября.

"Единый QR позволит клиентам оплачивать покупки через общий код, независимо от банка, а торговым точкам — работать с одним банком вместо множества договоров", – пояснила Айтказы.

Она добавила, что особое внимание уделяется разработке крипто-QR, который позволит иностранцам оплачивать товары и услуги напрямую из криптокошельков, без необходимости обменивать валюту.