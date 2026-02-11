Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Обсуждено увеличение взаимных инвестиций между Азербайджаном и ОАЭ

Экономика Материалы 11 февраля 2026 19:22 (UTC +04:00)
Фото: Микаил Джаббаров / X

Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Обсуждено увеличение взаимных инвестиций между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова на странице в Х.

Отмечается, что прошла встреча с находящейся в стране с визитом делегацией во главе с председателем Департамента муниципалитетов и транспорта эмирата Абу-Даби Мохаммедом Али Аль-Шорафой.

"Мы обсудили перспективы совместных проектов, развитие сотрудничества в области транспорта, инфраструктуры, "зеленой" энергетики, цифровизации, торговли и бизнеса, а также увеличение взаимных инвестиций, подчеркнув, что двусторонние отношения между Азербайджаном и ОАЭ поднялись до уровня стратегического партнерства", - говорится в публикации.

