Малые ГЭС и большое влияние - сможет ли вода обеспечить энергобезопасность Таджикистана?

БАКУ /Trend/ - Развитие гидроэнергетики в Таджикистане приобретает стратегическое значение для укрепления энергетической безопасности и экономического роста. На фоне глобального перехода к "зеленой" энергетике страна активно реализует проекты как крупных, так и малых гидроэлектростанций. В последнее время это активно привлекает внимание международных инвесторов.

Так, например, в рамках международной "Недели устойчивого развития Абу-Даби - 2026", которая состоялась в начале года, Таджикистан обсудил с инвестиционной компанией ОАЭ "40 Capital" возможность вложений в малые ГЭС, подчеркнув потенциал возобновляемых источников для диверсификации энергетики. Компания, в свою очередь, выразила готовность всесторонне изучить существующие проекты и сотрудничать с профильными структурами страны.

Одним из ключевых примеров реализации гидроэнергетических проектов стал запуск ГЭС "Себзор" мощностью 11 МВт в Рошткалинском районе. Деривационная станция с тремя турбинами генерирует более 76 млн кВт·ч чистой электроэнергии в год, предотвращая выброс около 45 000 тонн CO₂.

На более масштабном уровне Таджикистан продолжает строительство Рогунской ГЭС, которая с установленной мощностью 3 600 МВт станет крупнейшей гидроэлектростанцией Центральной Азии. Недавнее соглашение с Фондом Катара по развитию предусматривает льготный кредит $50 млн для продолжения строительства, а переговоры с Казахстаном открывают перспективы экспорта электроэнергии. Страны планируют заключить межправительственное соглашение, направленное на балансировку энергосистемы, поддержку сельского хозяйства и укрепление продовольственной безопасности.

Стратегическая роль гидроэнергетики в Таджикистане выходит за рамки внутреннего энергопотребления. Малые и крупные ГЭС повышают надёжность электроснабжения для отдаленных регионов страны, создают возможности трансграничной торговли и содействуют реализации международных климатических и инфраструктурных инициатив. В этом контексте ключевыми факторами остаются привлечение иностранных инвестиций, соблюдение экологических и социальных стандартов, а также техническая синхронизация с энергосистемами соседних стран.

Реализация гидроэнергетических проектов открывает различные сценарии развития. При успешном развитии сети малых и крупных ГЭС Таджикистан сможет обеспечить устойчивое энергоснабжение, расширить экспортный потенциал и укрепить позиции как регионального энергетического центра. Одновременно зависимость от внешнего финансирования может замедлить реализацию масштабных проектов, что создаст риски для достижения энергетической независимости.

С другой стороны, синхронизация энергосистем с соседними странами может усилить экспортный потенциал, но также потребует согласования технических условий.

Таким образом, водные ресурсы Таджикистана становятся не только источником электроэнергии, но и ключевым фактором региональной экономической и энергетической динамики. Реализация всех проектов гидроэнергетики откроет как возможности для устойчивого развития, так и может создать прочную основу для укрепления энергетической безопасности, наращивания экспортного потенциала и долгосрочного экономического роста страны.