Агентство интеллектуальной собственности запустило услугу электронной подачи евразийских заявок

БАКУ /Trend/ - Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана при поддержке Евразийского патентного ведомства запустило услугу электронной подачи евразийских заявок. Впервые в евразийском пространстве данный пилотный проект реализован в нашей стране. В результате новая услуга интегрирована в электронную информационную систему PƏNAH (Открытая платформа по патентам и товарным знакам), что позволило заявителям из Азербайджана подавать евразийские заявки на изобретения и промышленные образцы в электронном виде и напрямую в Евразийское патентное ведомство.

Как сообщили Trend в Агентстве, внедрение нового функционального сервиса упрощает процесс подачи заявок, значительно снижает нагрузку на экспертов и ускоряет их деятельность.

Интегрированная в систему PƏNAH услуга делает процесс обработки евразийских заявок более быстрым и эффективным, упрощает юридические процедуры, обеспечивает более оперативную и точную экспертизу заявок, устраняет бюрократические барьеры и повышает прозрачность, а также способствует росту изобретательской активности. Таким образом, создается более удобная и экономящая время рабочая среда как для заявителей, так и для экспертов. Указанный сервис функционирует на базе национальной системы PƏNAH, доступной в режиме 24/7 из любого места и в любое время.

