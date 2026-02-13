Финляндия поддерживает реформу Совета Безопасности ООН и его расширение - МИД (Эксклюзив)

МЮНХЕН/Trend/- Финляндия поддерживает реформу Совета Безопасности ООН и его расширение.

Об этом, в частности, сказала в эксклюзивном интервью Trend генеральный директор Евроатлантического департамента МИД Финляндии Сари Раутио в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности.

«ООН должна реформироваться с учётом современных реалий. Она должна стать более гибкой, результативной и эффективной. Финляндия поддерживает реформу Совета Безопасности ООН и его расширение за счёт постоянных и непостоянных членов, чтобы он лучше отражал нынешние глобальные политические и экономические реалии. Если мы не будем поддерживать международные институты, являющиеся основой мира, такие как Организация Объединённых Наций, мы потерпим неудачу», — подчеркнула она.

Раутио заявила, что Финляндия активно участвует в деятельности ООН и намерена продолжать эту работу.

«Именно поэтому мы также баллотируемся в Совет Безопасности на срок 2029–2030 годов. Агрессивная война России против Украины стала вопиющим нарушением основанного на правилах международного порядка, которое продолжает совершаться постоянным членом Совета Безопасности ООН. Это не только европейская война. Мы становимся свидетелями конца международного порядка в том виде, в котором он существовал с 1945 года. Европа должна быть активным участником этой дискуссии, чтобы гарантировать, что демократия, свобода и верховенство права останутся ценностями, определяющими наш мир для следующих поколений»,- добавила она.