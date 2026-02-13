IPO PASHA Bank придаст дополнительный импульс развитию экономики страны - Джавид Гулиев

БАКУ/Trend/ - Процесс первичного публичного размещения акций (IPO) PASHA Bank придаст дополнительный импульс как рынку капитала, так и развитию экономики страны.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев на мероприятии, посвященном IPO возглавляемого им банка.

"Суть этого процесса заключается в том, чтобы поделиться созданной нами ценностью с более широкой группой инвесторов и продолжить рост вместе.

Успех PASHA Bank напрямую связан с устойчивым развитием предприятий реального сектора и наших партнеров", - отметил он.

По словам Дж. Гулиева, за этим шагом стоит простой и понятный подход: "Поделиться с более широкой группой инвесторов той ценностью, доверием и капиталом, которые мы создавали и формировали на протяжении многих лет.

На основании рекомендации правления банка и решения акционеров планируется часть этой ценности предложить участникам рынка посредством размещения акций - в первую очередь физическим лицам. Мы убеждены, что ценность, созданная сильной бизнес-моделью, выстроенной за долгие годы, должна распределяться не только внутри PASHA Bank, но и в более широком масштабе".

Глава банка подчеркнул, что размещение акций направлено на дальнейшее укрепление долгосрочного и устойчивого развития, повышение прозрачности и финансовой устойчивости. В рамках IPO на рынок будет предложено 5% капитала банка - 932 926 обыкновенных именных акций.