Кыргызстан поставляет сельхозпродукцию в более чем 60 стран - министр

БИШКЕК /Trend/ - Кыргызстан экспортирует сельскохозяйственную продукцию более чем в 60 государств. Об этом сказал министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Бакыт Торобаев, передает Trend.

Как отметил министр, в рамках господдержки экспорта отечественной агропродукции с Китаем подписаны протоколы по 15 наименованиям товаров, а в ближайшее время ожидается заключение соглашений еще по трем позициям. Помимо этого, обеспечена возможность поставок 17 видов продукции без обязательного протоколирования.

По его словам, в экспортные реестры включены 462 предприятия для поставок в страны ЕАЭС, 37 — в Китай, 53 — в Узбекистан, 12 — в Турцию и 68 — в государства Европейского союза. В целом свыше 60 видов отечественной продукции поставляются более чем в 60 стран мира.

Министр также подчеркнул, что по итогам проведенной работы получено официальное разрешение на экспорт кыргызского меда в страны Европейского союза.