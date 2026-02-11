Google Gemini теперь доступен пользователям на азербайджанском языке

БАКУ /Trend/ — Платформа искусственного интеллекта Gemini от Google теперь доступна пользователям в Азербайджане.

Как передает Trend, об этом сообщил глава YouTube по региону Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) Джавид Асланов.

Согласно информации, запуск версии на азербайджанском языке совпадает с глобальным запуском Gemini 3 — самого мощного и передового поколения искусственного интеллекта компании на сегодняшний день.

«Локализованный интерфейс теперь активен в веб-версии, а также обеспечена полная поддержка мобильных устройств (Android и iOS) и функции Gemini Live, позволяющей вести беседу в режиме реального времени».

Джавид Асланов сообщил, что пользователям также предлагаются креативные инструменты, такие как Nano Banana и Veo. Кроме того, на азербайджанском языке запущены три новые функции в сфере повышения производительности и образования.

Функция Canvas предоставляет пользователям специализированную среду для написания текстов и программирования, позволяя работать над сложными проектами параллельно с Gemini. Функция Deep Research готовит подробные отчеты, анализируя и обобщая данные из различных источников. Функция Guided Learning преобразует систему в формат персонализированного обучения с виртуальным преподавателем, обеспечивая усвоение материала посредством пошаговых объяснений и интерактивных тестов.

«Это нововведение будет способствовать расширению цифровой экосистемы на азербайджанском языке и повышению доступности инструментов искусственного интеллекта», — подчеркнул Асланов.