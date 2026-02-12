Воскресные уроки вдохновения с Рамилем Гасымовым - как рождаются юные таланты (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов в созданной им Вокальной школе имени Бюльбюля каждое воскресенье проводит для детей бесплатные занятия по вокалу. Эта инициатива стала не просто образовательным проектом, а настоящей творческой площадкой, где юные таланты получают возможность раскрыть свои способности, прикоснуться к миру профессионального искусства и сделать первые уверенные шаги на пути к сцене, сообщает Trend Life.

Занятия проходят в тёплой и вдохновляющей атмосфере. Здесь дети учатся правильному дыханию, работе с голосом, сценической культуре, знакомятся с классическим и современным репертуаром. Но главное - они учатся чувствовать музыку, выражать эмоции через песню и верить в собственные силы. Для многих ребят эти воскресные встречи становятся долгожданным событием недели.

Сегодня мы делимся с вами небольшими, но очень искренними и трогательными моментами с занятий - живыми кадрами, наполненными музыкой, радостью и творческой энергией.

Вокальная школа Бюльбюля была создана в 2023 году. Учебный процесс в школе основан на национальной вокальной науке, унаследованной от великого Мастера, направлен на воспитание плеяды талантливой молодежи. Обучение проводится бесплатно. За этот период воспитанники школы принимали участие в ряде концертных программ и фестивалях, некоторые стали студентами вузов. В 2025 году состоялся первый выпуск учащихся школы.

