Еврокомиссия назвала инвестиции в развитие ключом к глобальной стабильности

БАКУ /Trend/ - Инвестиции в развитие имеют ключевое значение для предотвращения глобальной нестабильности.

Как сообщает Trend, об этом заявил еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, бюджеты на развитие сокращаются, в то время как дефицит финансирования для достижения Целей устойчивого развития составляет 4 триллиона долларов США.

Еврокомиссар отметил, что общий объем глобального финансирования развития составляет около 200 миллиардов долларов, при этом Европа обеспечивает примерно 43% этой суммы, или более 90 миллиардов долларов.

Й. Сикела указал на структурные экономические проблемы, особенно в Африке, где, по его словам, индекс промышленного производства остается ниже 2% по сравнению примерно с 30% в Азии, 15 – 17% в Европе и 15–16% - в Соединенных Штатах.

"Только в Африке в ближайшие пять лет на рынок труда выйдут от 50 до 60 миллионов новых работников. В глобальном масштабе в развивающихся странах потребность в рабочих местах для молодого поколения, вступающего в трудоспособный возраст, составит 1,2 миллиарда человек. Если мы продолжим двигаться по нынешней траектории создания рабочих мест, то сможем обеспечить лишь 400 миллионов в течение следующих 10–15 лет. То есть только треть от необходимого количества", - сказал он.

Чтобы восполнить этот дефицит, еврокомиссар призвал сместить акцент на практические меры, способствующие созданию рабочих мест и добавленной стоимости на местном уровне.

"Нам необходимо больше сосредоточиться на том, что действительно работает, - на создании рабочих мест и формировании добавленной стоимости непосредственно в самих странах", - отметил он.

Й. Сикела также подчеркнул необходимость мобилизации частного капитала.

"Во-вторых, необходимо стимулировать частные инвестиции, поскольку государственных средств никогда не будет достаточно. Мы можем содействовать этому за счет комбинирования финансовых инструментов, повышения инвестиционной привлекательности стран и снижения рисков с помощью соответствующих финансовых механизмов для расширения частных инвестиций в развивающихся странах", - сказал он.

Еврокомиссар подчеркнул важность укрепления внутренних систем формирования доходов в развивающихся странах.

"В-третьих, необходимо помочь им мобилизовать собственные доходы - содействовать тому, чтобы они зарабатывали больше за счет собственной экономики посредством налоговых реформ, которые помогут создать базовую социальную защиту", - заключил он.