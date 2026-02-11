Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Обсуждены стратегические цели коммерческих банков в Азербайджане

Экономика Материалы 11 февраля 2026 17:08 (UTC +04:00)
Фото: Талех Казимов / LinkedIn

БАКУ /Trend/ - В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсуждены стратегические цели коммерческих банков, работающих в стране, а также приоритеты дальнейшего укрепления регуляторно-надзорных механизмов.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязимова на своей странице в LinkedIn.

"В Центральном банке состоялась первая встреча 2026 года с руководителями коммерческих банков, работающих в стране.

В ходе встречи мы обсудили результаты деятельности банковского сектора за 2025 год, перспективы развития, а также основные структурные и текущие вызовы, которые могут повлиять на финансовую стабильность. Одновременно мы говорили о мерах, которые уже приняты и запланированы для укрепления устойчивости сектора, углубления финансового посредничества и совершенствования нормативно-правовой базы.

Также состоялся широкий обмен мнениями по стратегическим целям на текущий год и приоритетам дальнейшего укрепления регуляторно-надзорных механизмов", - отмечается в публикации.

