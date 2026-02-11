Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Бывший председатель Сената Нидерландов направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Политика Материалы 11 февраля 2026 17:22 (UTC +04:00)
Фото: Официальный сайт Виртуального центра знаний об Европе

БАКУ/ Trend/ - Бывший председатель Сената Королевства Нидерландов Рене Ван дер Линден направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в среду Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент,

Ваше лидерство и неустанные усилия внесли весомый вклад в мир, стабильность и примирение в регионе Южного Кавказа.

Поэтому Вы и Премьер-министр Армении удостоены престижной «Премии Заида за человеческое братство».

Я, как человек, сделавший все возможное для оказания поддержки урегулированию конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права, сердечно поздравляю Вас с высокой оценкой Ваших значительных усилий и достижений на пути к миру.

Желаю, чтобы эта премия стала стимулом для народов обеих стран с точки зрения построения добрососедских отношений и устойчивого развития в регионе".

