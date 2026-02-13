В Нахчыване проходит мероприятие по инициативе "Соглашение мэров - Восточное партнерство" (ФОТО)

НАХЧЫВАН /Trend/ - В Нахчыване проходит мероприятие, посвященное инициативе «Соглашение мэров - Восточное партнерство».

Как сообщает Trend, финансируемая Европейским союзом инициатива «Соглашение мэров — Восточное партнерство» (CoM East) организовала в Азербайджане информационные мероприятия о возможностях для муниципалитетов, рассматривающих присоединение к одной из крупнейших инициатив в сфере местной климатической и энергетической деятельности.

Мероприятие объединяет около 30 представителей муниципалитетов и национальных структур. Встреча проводится в рамках более широких усилий Европейского союза по поддержке осознанных обязательств на местном уровне в сфере климата и энергетики и направлена на объединение городов, стремящихся укрепить энергоэффективность, климатическую устойчивость и устойчивое развитие.

Основная цель встречи — подробно разъяснить потенциальным участникам, что на практике означает членство в «Соглашении мэров». Команда инициативы представляет информацию о программе и конкретных механизмах поддержки, доступных для городов. Эта поддержка включает методические инструменты по разработке Планов действий по устойчивой энергетике и климату, инструменты мониторинга прогресса, службу проектной поддержки, мероприятия по наращиванию потенциала, а также техническую помощь в реализации климатических проектов.

Отметим, что инициатива «Соглашение мэров — Восточное партнерство» финансируется Европейским союзом и оказывает поддержку органам местного и регионального самоуправления в Азербайджане, Армении, Грузии, Молдове и Украине в разработке и реализации устойчивой энергетической и климатической политики.

В Азербайджане первым муниципалитетом, присоединившимся к инициативе в 2012 году, стал муниципалитет Ичеришехер. Позднее к инициативе также присоединились муниципалитеты Гянджи, Гузанлы, Горадиза, Хырдалана, Мингячевира, Шамахы, Шеки и Евлаха, став ее активными участниками. Национальным координатором по стране является Министерство энергетики Азербайджанской Республики.

"Соглашение мэров — Восточное партнерство" является частью глобальной семьи "Глобального соглашения мэров". Эта глобальная инициатива представляет собой крупнейший в мире альянс городов по вопросам климатического лидерства и объединяет более 13 500 городов и органов местной власти из 147 стран на шести континентах, охватывая свыше 1,2 миллиарда человек.

Напомним, что Инициатива Covenant of Mayors for Climate and Energy (Соглашение мэров по климату и энергии) была запущена Европейским союзом в 2008 году и с 2015 года приобрела глобальный масштаб.

Основные цели Соглашения мэров включают:

- сокращение выбросов парниковых газов за счет внедрения мер по энергоэффективности и расширения использования возобновляемых источников энергии;

- повышение устойчивости к последствиям изменения климата;

- укрепление сотрудничества между муниципалитетами, местными и центральными исполнительными органами;

- обеспечение безопасного, устойчивого и надежного доступа к энергии для всех.

Соглашение мэров подписывается местными и региональными органами власти, которые намерены достичь вышеуказанных целей и добровольно реализовывать цели ЕС в области климата и энергетики.

