В госорганах Азербайджана создана новая система оценки компетенций специалистов по информбезопасности (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики (ГСССИБ) внедрила Систему интеллектуальной оценки человеческих ресурсов.

Как сообщает Trend со ссылкой на ГСССИБ, целью является развитие кадрового потенциала в сфере информационной безопасности, оценка профессиональных знаний и навыков на основе измеримых критериев, а также системное управление институциональными знаниями в данной области.

Новая система обеспечивает проверку и оценку уровня профессиональной подготовки и знаний, профессиональных компетенций и функциональных навыков сотрудников государственных органов, работающих в сфере информационной безопасности и технологий, с использованием современных инструментов оценки. На основе полученных результатов предусмотрено проведение соответствующих обучающих программ для повышения уровня компетенций специалистов с последующей выдачей сертификатов. Такой подход направлен на формирование профессиональных стандартов на единой платформе и измерение качественных показателей человеческих ресурсов на институциональном уровне.

В презентации системы принял участие начальник ГСССИБ генерал-лейтенант Ильгар Мусаев и ознакомился с функциональными возможностями платформы. Он отметил, что основная цель инициативы заключается не только в переводе процессов оценки в цифровую плоскость, но и в объективном определении профессионального уровня кадров, работающих в сфере информационной безопасности и технологий в государственных органах, точной идентификации пробелов в компетенциях и планомерном управлении процессами развития. По его словам, система вносит важный вклад в формирование единого подхода в отрасли и укрепление профессиональной дисциплины.

Одновременно система функционирует как комплексная платформа, обеспечивающая регулирование механизмов оценки на основе единых стандартов, повышение прозрачности и подотчетности процессов, а также внедрение цифрового и аналитического подхода в управлении человеческими ресурсами.

В рамках данной инициативы на основе результатов оценки, проводимой посредством системы, ГСССИБ организует целевые обучающие программы для развития теоретических и практических знаний и навыков специалистов, работающих в соответствующей сфере в государственных органах.

Отметим, что на первоначальном этапе по обращениям Министерства энергетики Азербайджанской Республики и Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики была проведена оценка уровня знаний и навыков сотрудников этих ведомств, работающих в сфере информационных технологий. В настоящее время ГСССИБ приступила к реализации двухнедельных обучающих программ для специалистов указанных структур. Обучение проводится в недавно введенной в эксплуатацию лаборатории «Тесты по информационной безопасности» Бакинской высшей школы нефти.