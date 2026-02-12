Названа стоимость экспорта томатов из Азербайджана в 2025 г.

БАКУ/Trend/ - В 2025 году Азербайджан экспортировал 172,9 тысячи тонн томатов на сумму 192,5 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

По сравнению с 2024 годом стоимость экспорта увеличилась на 9,7 процента, а объем - на 18,7 процента.

В 2025 году томаты заняли второе место в структуре экспорта ненефтяного сектора Азербайджана после экспорта золота.

Отмечается, что с 2016 года Азербайджан входит в первые пятнадцать стран, экспортирующих томаты на мировой рынок.