Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Названа стоимость экспорта томатов из Азербайджана в 2025 г.

Экономика Материалы 12 февраля 2026 05:53 (UTC +04:00)
Названа стоимость экспорта томатов из Азербайджана в 2025 г.

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В 2025 году Азербайджан экспортировал 172,9 тысячи тонн томатов на сумму 192,5 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

По сравнению с 2024 годом стоимость экспорта увеличилась на 9,7 процента, а объем - на 18,7 процента.

В 2025 году томаты заняли второе место в структуре экспорта ненефтяного сектора Азербайджана после экспорта золота.

Отмечается, что с 2016 года Азербайджан входит в первые пятнадцать стран, экспортирующих томаты на мировой рынок.

Лента

Лента новостей

Читать все новости