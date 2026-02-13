Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 февраля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 13 февраля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0167 маната, 1 турецкая лира - 0,0389 маната, а 100 российских рублей - 2,2015 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0167
|AUD
|1,204
|BYN
|0,5977
|AED
|0,4629
|KRW
|0,1178
|CZK
|0,0832
|CNY
|0,2461
|DKK
|0,27
|GEL
|0,634
|HKD
|0,2175
|INR
|0,0187
|GBP
|2,314
|SEK
|0,1903
|CHF
|2,2076
|ILS
|0,5537
|CAD
|1,2483
|KWD
|5,5426
|KZT
|0,3438
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,532
|MDL
|0,1014
|NOK
|0,1782
|UZS
|0,0138
|PKR
|0,6073
|PLN
|0,4785
|RON
|0,3961
|RUB
|2,2015
|RSD
|0,0172
|SGD
|1,3456
|SAR
|0,4533
|XDR
|2,3458
|TRY
|0,0389
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0395
|JPY
|1,1092
|NZD
|1,0255