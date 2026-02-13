Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 февраля

Экономика Материалы 13 февраля 2026 09:14 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 13 февраля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0167 маната, 1 турецкая лира - 0,0389 маната, а 100 российских рублей - 2,2015 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0167
AUD 1,204
BYN 0,5977
AED 0,4629
KRW 0,1178
CZK 0,0832
CNY 0,2461
DKK 0,27
GEL 0,634
HKD 0,2175
INR 0,0187
GBP 2,314
SEK 0,1903
CHF 2,2076
ILS 0,5537
CAD 1,2483
KWD 5,5426
KZT 0,3438
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,532
MDL 0,1014
NOK 0,1782
UZS 0,0138
PKR 0,6073
PLN 0,4785
RON 0,3961
RUB 2,2015
RSD 0,0172
SGD 1,3456
SAR 0,4533
XDR 2,3458
TRY 0,0389
TMT 0,4857
UAH 0,0395
JPY 1,1092
NZD 1,0255
