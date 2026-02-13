Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Милли Меджлис принял законопроект о пересмотре минимальной заработной платы

Общество Материалы 13 февраля 2026 13:21 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане сумма минимальной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в год.

Как сообщает Trend, этот вопрос был отражен в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, обсуждавшемся на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, пересмотр минимальной заработной платы будет осуществляться соответствующим исполнительным органом на основании предложений уполномоченного органа (учреждения) не реже одного раза в год.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

