Милли Меджлис принял законопроект о пересмотре минимальной заработной платы

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане сумма минимальной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в год.

Как сообщает Trend, этот вопрос был отражен в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, обсуждавшемся на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, пересмотр минимальной заработной платы будет осуществляться соответствующим исполнительным органом на основании предложений уполномоченного органа (учреждения) не реже одного раза в год.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.