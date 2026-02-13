Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с главой региона Иракский Курдистан (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 13 февраля 2026 16:59 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с главой региона Иракский Курдистан (ФОТО/ВИДЕО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

МЮНХЕН /Trend/ - 13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани.

Как сообщает Trend, в ходе беседы с удовлетворением были отмечены визиты Нечирвана Барзани в Азербайджан, а также его встречи с главой нашего государства, было подчеркнуто, что все это создало хорошую возможность для обсуждения перспектив сотрудничества.

Президент Азербайджана и глава региона Иракский Курдистан провели обмен мнениями о развитии отношений в экономической, торговой, культурной, гуманитарной сферах, обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Глава государства пригласил Нечирвана Барзани совершить визит в нашу страну. Глава региона Иракский Курдистан с удовлетворением принял приглашение.

