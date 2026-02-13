БАКУ/Trend/ - Милли Меджлис принял годовой отчет Министерства юстиции Азербайджана о реализации административного контроля за деятельностью муниципалитетов в первом чтении.

Как сообщает Trend, этот вопрос был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Отмечается, что в 2025 году был дан старт новой фазе реформ в сфере местного самоуправления, и на основании закона «О создании новых муниципалитетов путем объединения муниципалитетов в Азербайджанской Республике» общее число муниципалитетов в стране было сокращено с 1 606 до 685. Для обеспечения реализации закона были созданы комиссии в соответствии с распоряжением Кабинета министров «О создании комиссий для решения вопросов собственности, финансов и других вопросов при объединении муниципалитетов». Формирование персонального состава комиссий на местах, руководство комиссиями и организацию работы возложили на Министерство юстиции.

В январе 2025 года проведение очередных выборов муниципалитетов стало одним из ключевых событий в общественно-политической жизни страны. В результате выборов были избраны 8 039 членов 682 муниципалитетов (по результатам выборов в 3 муниципалитетах результаты признаны недействительными). Большую часть новых членов муниципалитетов составили женщины и молодежь — 3 148 женщин (39%) и 2 007 молодых людей (25%).

Распоряжением Кабинета министров от 3 июня 2025 года было утверждено Положение о системе информации «Работа с муниципалитетами». В настоящее время система играет важную роль в обеспечении оперативности, эффективности и прозрачности работы органов местного самоуправления, а также в систематизации и доступности хранимой информации.

В рамках выполнения Плана мероприятий по «Усилению борьбы с коррупцией на 2022–2026 годы» соответствующие модули были включены в структуру Системы. Через эти модули обеспечивается сбор, обработка, поиск, анализ, передача и публикация информации о доходах и расходах муниципалитетов, ведение всех расходов и формирование финансовой отчетности муниципалитетов в электронном виде. В настоящее время работы по созданию портала продолжаются.

Согласно опубликованным в апреле 2025 года данным Государственного комитета статистики о выполнении бюджета муниципалитетов за 2024 год, доходы муниципалитетов страны увеличились примерно на 7,9 млн манатов (14,4%) по сравнению с предыдущим годом и впервые достигли почти 63 млн манатов. Прогнозируется, что по итогам 2025 года этот показатель превысит 60 млн манатов.

В 2025 году были созданы 4 новых муниципальных предприятия: Гедабейский муниципалитет — «Зеленый Гедабей», Исмайыллинский муниципалитет — «Аграрная и ремонтно-строительная служба Исмайыллы», Огузский муниципалитет — «Огуз-2025» и муниципалитет Хол Карабуджаг — «Зафар-Агро-2025». Основные направления их деятельности включают производство и продажу сельскохозяйственной продукции, проведение ремонтно-строительных работ и другие вопросы.

В соответствии с изменениями в Гражданском процессуальном кодексе и законе «Об исполнении» муниципалитеты могут направлять исполнительные документы на исполнение через информационную систему «Электронное исполнение». В системе создаются электронные кабинеты, через которые осуществляется оперативное направление исполнительных документов, мониторинг исполнения и возможность ознакомления с материалами в режиме реального времени.

Как и в предыдущие годы, в 2025 году муниципалитетам была оказана финансовая поддержка из государственного бюджета. Размер дотации на местные бюджеты составил 7,5 млн манатов.

Отметим, что в соответствии с законом "Об административном контроле за деятельностью муниципалитетов" административный контроль за деятельностью муниципалитетов осуществляет Министерство юстиции Азербайджанской Республики.