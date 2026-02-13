Иран и Россия подпишут документы по ж/д Решт-Астара

БАКУ /Trend/ - 14 февраля между Ираном и Россией будут подписаны два документа в рамках проекта международного транспортного коридора "Север–Юг".

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра дорог и урбанизации Ирана и исполнительный директор компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Хушанг Базвенд 10 февраля в Тегеране на международном форуме по финансовому обеспечению и инвестиционным возможностям автомобильных и железнодорожных коридоров.

По его словам, в одном из документов, который будет подписан с российской компанией "Caspian Service", 125 км участка железнодорожной линии Решт–Астара будут отведены для осуществления строительства российской стороной. Второй документ определит вопросы, связанные с техническими и подрядными операциями на линии Решт–Астара. Таким образом, технические детали проекта будут согласованы сторонами.

Заместитель министра отметил, что завершение инфраструктурных работ по коридорам через территорию Ирана увеличит транзитные доходы страны, которые потенциально сопоставимы с доходами от нефти.

Отметим, что в рамках коридора "Север–Юг" 125 км из 162 км линии Решт–Астара на севере Ирана уже выкуплены у граждан.

Напомним, что коридор "Север–Юг" был основан 12 сентября 2000 года на базе межправительственного соглашения между Россией, Ираном и Индией. Соглашение ратифицировали ряд стран, включая Азербайджан, Беларусь, Болгарию, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Россию, Таджикистан, Турцию и Украину. Цель коридора – сократить сроки доставки грузов из Индии в Россию и страны Северной и Западной Европы с более чем 6 недель по текущему маршруту до 3 недель через "Север–Юг".

В рамках коридора 6 марта 2019 года была введена в эксплуатацию железнодорожная линия Газвин–Решт (175 км) для соединения железных дорог Азербайджана с ж/д сетью Ирана.

Также напомним, что 17 мая 2023 года между Россией и Ираном было подписано соглашение о строительстве линии Решт–Астара в провинции Гилян на севере Ирана. Общая длина линии составит примерно 163 км, будет построено 9 станций.

Ожидается, что строительство железной дороги, финансируемое Россией в размере 1,6 млрд евро, будет завершено за 48 месяцев, что улучшит функционирование коридора "Север–Юг" и соединит железнодорожную сеть Ирана с Кавказом, Россией и странами Северной Европы.