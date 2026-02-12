Назван объем вкладов физлиц в банках Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На 1 января 2026 года объем вкладов физических лиц в банках Азербайджана составил 16,772 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend, ссылаясь на Центральный банк, объем вкладов увеличился на 590,6 миллиона манатов (или 3,6%) по сравнению с периодом на 1 декабря 2025 года и на 2,1 миллиарда манатов (или 14,4%) по сравнению с периодом на 1 января 2025 года.

Из общего объема вкладов на 1 января 2026 года 11,602 миллиарда манатов составляют депозиты в национальной валюте (манат), а 5,170 миллиарда манатов — депозиты в иностранной валюте.

Объем вкладов в манатах увеличился на 591,8 миллиона манатов (или 5,4%) по сравнению с 1 декабря 2025 года и на 1,9 миллиарда манатов (или 19,2%) по сравнению с периодом на 1 января 2025 года.

В то же время объем вкладов в иностранной валюте снизился на 1,1 миллиона манатов (или 0,02%) по сравнению с периодом на 1 декабря 2025 года, но увеличился на 237,7 миллиона манатов (или 4,8%) по сравнению с периодом на 1 января 2025 года.

Таким образом, на 1 января 2026 года депозиты физических лиц в манатах в 2,2 раза (или на 6,433 миллиарда манатов) превышают депозиты в иностранной валюте.