Али Керимли поручил захватить здание AZTV во время июльских событий 2020 года – СГБ (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Службой государственной безопасности Азербайджана были проведены следственные мероприятия в связи с преступными деяниями, направленными против государственных органов.

Как передает Trend, об этом, в частности, говорится в сообщении Службы государственной безопасности.

Сообщается, что председатель Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Амиргусейн оглу Керимли дал поручения члену партии Гахраманлы Фуаду Али оглу захватить административные здания Милли Меджлиса и ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AZTV).

Так, Али Керимли, продолжая свои преступные действия в соответствии с заранее достигнутой общей договоренностью с вышеупомянутыми лицами, в ночь с 14 на 15 июля 2020 года, когда азербайджанские граждане вышли на марш в Баку в поддержку армии и против агрессивной войны, развязанной Арменией в Карабахском регионе Азербайджана, дал поручение Фуаду Гахраманлы и другим лицам присоединиться к участникам марша, организовывая небольшие группы вместе с лицами, представленными в партии, а затем, заменяя патриотические лозунги провокационными призывами, создать хаотичную ситуацию, контролируя толпу, воспользоваться этой ситуацией, захватить административные здания Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание», включая свое намерение объявить о захвате власти через средства массовой информации.

Отмечается, что расследование по уголовному делу продолжается.