Узбекистан и Германия обсудили развитие экономического сотрудничества

Узбекистан Материалы 12 февраля 2026 02:53 (UTC +04:00)
Фото: Офис президента Узбекистана

ТАШКЕНТ /Trend/ - 11 февраля министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с федеральным министром экономики и энергетики Германии Катериной Райхе, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров было подчеркнуто поступательное развитие двустороннего экономического сотрудничества. Отмечено, что за последние годы товарооборот между Узбекистаном и Германией вырос в два раза, а объем совместных инвестиционных проектов превысил 10 миллиардов долларов. Отдельный акцент сделан на расширении партнерства в области «зеленой» энергетики, промышленности, стратегически важных сырьевых ресурсов и трудовой мобильности.

По результатам встречи стороны выразили готовность усилить диалог по торгово-инвестиционной повестке и продвигать практическую реализацию совместных инициатив в рамках предстоящих двусторонних бизнес-мероприятий.

