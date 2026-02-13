Обнародован показатель Азербайджана в Глобальном инновационном индексе

БАКУ/Trend/ - Показатель Азербайджана в Глобальном инновационном индексе (ГИИ) составляет около 2%.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель наблюдательного совета Бакинской фондовой биржи Фарид Ахундов на мероприятии, организованном в связи с первичным публичным размещением акций (IPO) PASHA Bank.

По его словам, ГИИ сопоставляет страны между собой, и на его основе сравниваются также страны, в том числе их рынки капитала: "Данный показатель в индексе отражает соотношение рыночной капитализации листинговых компаний к валовому внутреннему продукту. В связи с выходом PASHA Bank на рынок ожидается, что этот коэффициент Азербайджана вырастет примерно с 2% до около 3%. В процентном выражении это может выглядеть незначительно, однако для рынка это достаточно важный шаг".