Турция и Греция должны поддерживать открытый диалог - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция и Греция, как соседние и союзные страны, должны поддерживать открытые каналы диалога, основанные на принципе взаимопонимания и сотрудничества.

Как передает Trend, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции в Анкаре после переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Эрдоган отметил, что Турция стремится увеличить двусторонний товарооборот с Грецией с нынешних 7 миллиардов долларов до 10 миллиардов долларов. Он напомнил о своем визите в Афины 7 декабря 2023 года для участия в 5-м заседании Совета сотрудничества высокого уровня, на котором стороны подтвердили свою приверженность продолжению открытого диалога и улучшению двусторонних отношений в рамках Афинской декларации.

Он также отметил, что существующие контакты на высоком уровне между сторонами создают благоприятные условия для дальнейшего развития отношений.