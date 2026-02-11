Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Проведены переговоры по военному сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией

Политика Материалы 11 февраля 2026 18:37 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - С участием представителей министерств обороны Азербайджана и Сербии были проведены переговоры по двустороннему военному сотрудничеству.

Как сообщает Trend, об этом распространило информацию министерство обороны Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества, провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и выразили удовлетворённость реализацией мероприятий, предусмотренных Планом военного сотрудничества на 2025 год.

В завершение был подписан «План двустороннего военного сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Сербия на 2026 год».



