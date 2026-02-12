Трамп обсудил с Нетаньяху переговоры с Ираном и ситуацию в Газе

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что он настаивает на продолжении переговоров с Ираном, передает Trend.

"Никаких окончательных решений достигнуто не было, кроме того, что я настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы выяснить, можно ли заключить сделку. Я дал понять премьер-министру, что это будет предпочтительным вариантом", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США добавил, что он также обсудил ситуацию в Газе с премьер-министром Израиля.

"Кроме того, мы обсудили огромный прогресс, достигнутый в Газе и в регионе в целом. На Ближнем Востоке действительно царит мир", - написал он.