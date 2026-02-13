Azerconnect Group присоединилась к платформе «mygov»

Azerconnect Group продолжает внедрять цифровые решения, которые упрощают предоставление услуг гражданам, делая их более удобными, гибкими и доступными. В рамках данного подхода, Azerconnect Group стала первой частной телекоммуникационной компанией, присоединившейся к платформе цифрового правительства - «mygov».

Благодаря этому нововведению граждане теперь могут отправлять официальные обращения в Azerconnect Group в цифровом виде через платформу «mygov», а также получать официальные письма от компании в электронном формате. Платформа повышает эффективность процессов и позволяет отслеживать статус рассмотрения заявлений в режиме реального времени. Это, в свою очередь, способствует сокращению использования бумажных носителей, а также минимизации потерь времени и ресурсов.

Следует отметить, что «mygov» - это платформа цифрового правительства Азербайджана, представленная Агентством инноваций и цифрового развития. Выступая в качестве моста между государством и гражданами, платформа обеспечивает цифровой доступ ко всем важным документам и государственным услугам.

О компании Azerconnect Group

Как компания, работающая в динамично развивающихся сферах ИКТ и высоких технологий Азербайджана, Azerconnect Group предлагает передовые решения, такие как мобильные и интернет-услуги, предоставление международных выделенных линий, а также современные цифровые услуги в FinTech, AdTech и Media/TV. Azerconnect Group входит в состав NEQSOL Holding, международной группы компаний, осуществляющей свою деятельность в разных странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства.