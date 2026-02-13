В Азербайджане меняется налоговый механизм для нерезидентов, ведущих электронную торговлю

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет усовершенствован механизм постановки на налоговый учет нерезидентов, осуществляющих электронную торговлю, для целей НДС.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, обсуждавшемся на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, нерезиденты, не состоящие на учете в налоговых органах, которые получают доход от предоставления работ и услуг через интернет-ресурсы в рамках электронной торговли, и чьи покупатели находятся в Азербайджане, должны быть поставлены на электронный налоговый учет в течение 30 дней после того, как их годовой оборот превысит эквивалент 10 000 долларов США. Осуществление налогового учета для нерезидентов с оборотом ниже указанного уровня будет добровольным.

При этом консультационные, юридические, финансовые, бухгалтерские, дизайнерские и инженерные услуги, предоставляемые через электронную почту и другие интерактивные средства коммуникации, услуги онлайн-обучения в реальном времени, а также онлайн-бронирование билетов на научные, образовательные, культурные, спортивные и развлекательные мероприятия не относятся к услугам электронной торговли в рамках данного правила.

Процедура постановки на учет, повторной постановки на учет, снятия с учета нерезидентов, а также их регистрации как плательщиков НДС, представления НДС-деклараций и уплаты налога будет определяться органом, назначенным соответствующим исполнительным органом.

Плательщики налога обязаны перечислять НДС в бюджет за каждый отчетный период не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Действующее законодательство также предусматривает, что правила постановки на налоговый учет, регистрации как плательщика НДС, подачи деклараций и уплаты налога для нерезидентов, осуществляющих электронную торговлю через интернет-ресурсы, определяются соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект после обсуждения был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.