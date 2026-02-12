Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Рамиз Мехтиев легализовал денежные средства на сумму свыше 17 млн манатов

Политика Материалы 12 февраля 2026 13:35 (UTC +04:00)
БАКУ/Trend/ - Рамиз Мехтиев до 13 октября 2025 года легализовал денежные средства в размере более 17 000 000 манатов, полученных преступным путем.

Как передает в четверг Trend, об этом, в частности, говорится в сообщении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Отметим, что по делу, возбужденному в СГБ, экс-глава Администрации Президента Рамиз Мехдиев обвиняется по статьям 278.1 (Действия, направленные на захват государственной власти), 274 (Государственная измена) и 193-1.3.2 (Легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В рамках уголовного дела были арестованы также председатель Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, его советник Мамед Ибрагим и бывший руководитель Секретариата Национальной академии наук Азербайджана, бывший сотрудник Администрации Президента Эльдар Амиров. Ранее срок меры пресечения в виде ареста в отношении этих лиц также был продлен на 4 месяца.

