Глубина рынка капитала в Азербайджане будет увеличена за счет новых фининструментов и цифровых решений – ЦБА (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В соответствии со Стратегией развития финансового сектора на 2024–2026 годы Центрального банка Азербайджана (ЦБА), глубина рынка капитала в стране будет увеличена за счет новых финансовых инструментов и цифровых решений.

Об этом сообщили в ЦБА в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что динамика развития, наблюдаемая на рынке ценных бумаг Азербайджана в последние годы, оценивается положительно. Это развитие сопровождается значительными результатами, особенно в плане увеличения глубины рынка, диверсификации финансовых инструментов и расширения базы инвесторов.

"При оценке текущего состояния рынка целесообразно обратиться к фактическим торговым показателям Бакинской фондовой биржи. Согласно показателям за 2025 год, объем первичного рынка корпоративных ценных бумаг составил приблизительно 801 миллион манатов, а объем вторичного рынка - 283 миллиона манатов. Эти показатели свидетельствуют о значительном повышении прозрачности, ликвидности, а также об активности инвесторов на рынках капитала в последние годы. Хотя корпоративные облигации являются основным движущим сегментом рынка, увеличение количества сделок с акциями указывает на постепенное углубление рынка", - отмечается в информации.

Подчеркивается, что меры, принимаемые в отношении внедрения новых финансовых инструментов и институционального развития рынка, отражены в Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы Центрального банка.

В стратегии одним из главных приоритетов определено укрепление рынков капитала, и в рамках этой стратегии предусмотрено формирование устойчивой инфраструктуры, расширение возможностей доступа к рынку, повышение доверия инвесторов, расширение спектра инвестиционных инструментов, а также совершенствование механизмов регулирования и надзора. В соответствии со стратегией продолжается реализация проектов по внедрению альтернативных финансовых инструментов, таких как секъюритизация, производные инструменты и репо-инструменты, сукук, венчурный капитал и краудфандинг.

В то же время было отмечено, что первый выпуск облигаций с плавающей процентной ставкой Европейским банком реконструкции и развития на местном рынке и в национальной валюте в октябре 2025 года можно считать важным показателем соответствия инфраструктуры рынка капитала Азербайджана международным стандартам. "Этот инструмент с плавающей процентной ставкой, основанный на показателе AZIR (важный показатель для мониторинга трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики), создал новые возможности в плане управления процентными рисками на рынке и повышения диверсификации инструментов", - отмечается в информации ЦБА.

ЦБА также объявил о своих целях в этом направлении. Было отмечено, что в ближайшем будущем основными приоритетами Центрального банка являются дальнейшее расширение участия институциональных и индивидуальных инвесторов на рынке, активизация просветительских мер по повышению финансовой грамотности, а также развитие цифровых решений и возможностей электронной коммерции.

"Автоматизация процессов и снижение операционных расходов не только расширят доступ инвесторов к рынку, но и создадут условия для увеличения глубины и устойчивости рынка капитала. Меры, принимаемые в этом направлении, рассматриваются Центральным банком как часть долгосрочной и системной стратегии развития", - подчеркивается в информации.

