Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 12 февраля

Экономика Материалы 12 февраля 2026 09:09 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 12 февраля

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 12 февраля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0165 маната, 1 турецкая лира - 0,0390 маната, 100 российских рублей - 2,1985 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0165
AUD 1,2096
BYN 0,5977
AED 0,4628
KRW 0,118
CZK 0,0831
CNY 0,2463
DKK 0,2699
GEL 0,6336
HKD 0,2175
INR 0,0188
GBP 2,3162
SEK 0,1911
CHF 2,2034
ILS 0,553
CAD 1,2514
KWD 5,5394
KZT 0,3444
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5314
MDL 0,1005
NOK 0,1793
UZS 0,0139
PKR 0,6073
PLN 0,4783
RON 0,3961
RUB 2,1985
RSD 0,0172
SGD 1,3469
SAR 0,4533
xdr 2,3472
TRY 0,039
TMT 0,4857
UAH 0,0395
JPY 1,1122
NZD 1,0279
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости