Сценическая магия, киношедевры и незабываемые образы Амалии Панаховой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном фонде кино Азербайджана состоялся вечер, посвящённый 80-летию со дня рождения выдающейся актрисы театра и кино, народной артистки Азербайджана, лауреата Государственной премии, кавалера государственных орденов "Шараф" и "Шохрат", основателя Бакинского муниципального театра Амалии Панаховой (1945–2018), сообщает Trend Life.

В рамках мероприятия была открыта фотовыставка, отражающая основные этапы её жизни и богатого творческого пути.

На открытии вечера директор Государственного фонда кино, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев рассказал о деятельности Амалии Панаховой в кино, театре и дубляже, подчеркнув её вклад в развитие национальной культуры. Было отмечено, что Амалия Панахова вошла в историю азербайджанского искусства как актриса мощного драматического дарования и редкой сценической харизмы. В кино актриса проявила себя как мастер психологической глубины, тонко передавая сложные характеры и внутренние переживания своих героинь. Её работы отличались эмоциональной насыщенностью, выразительной пластикой и высокой культурой сценической речи. Среди фильмов – "Учитель музыки", "Бабек", "Удар в спину", "Гариб в стране Джиннов", "Я вырос у моря", "Где Ахмед?" и т.д. Значительный вклад она внесла и в сферу дубляжа, подарив свой голос ряду известных киноперсонажей.

Выступившие народные артисты Рафиг Азимов, Гамида Омарова, Халида Гулиева, Фирангиз Муталлимова, заслуженные артисты Сугра Багирзаде, Фирдовси Атакишиев, Усния Мурветова тепло вспоминали о совместной работе с Амалией Панаховой, отмечая её яркий сценический темперамент, глубокую внутреннюю культуру и преданность профессии.

От имени семьи актрисы выступила её дочь Айнур Мухтарова, выразив благодарность Министерству культуры Азербайджана и Государственному фонду кино за организацию памятного вечера и бережное отношение к творческому наследию народной артистки.

В ходе мероприятия был продемонстрирован видеоролик, посвящённый жизни и творчеству Амалии Панаховой, позволивший гостям вновь прикоснуться к ярким страницам её сценической и кинематографической биографии.

