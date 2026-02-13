Трамп анонсировал визит в Китай

БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении посетить Китай в апреле, подчеркнув, что председатель КНР Си Цзиньпин совершит ответный визит в США позже в этом году.

Как сообщает Trend, об этом Трамп сообщил во время беседы с представителями СМИ в Белом доме.

«Я собираюсь навестить президента Си в апреле. С нетерпением жду этого. Он приедет к нам позже в этом году, и я тоже очень этого жду», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что американо-китайские отношения, а также его личные отношения с китайским лидером в настоящее время находятся в отличном состоянии.