Представители гражданского общества Азербайджана прибыли в Армению (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская делегация прибыла в Армению для участия в двустороннем круглом столе в рамках инициативы "Мост мира".

Как сообщает Trend, делегация прибыла в Армению через сухопутную границу на делимитированном и демаркированном участке, пройдя все необходимые процедуры. Это стало важным практическим шагом на пути к укреплению доверия между двумя странами.

Круглый стол с участием представителей гражданских обществ Армении и Азербайджана пройдет 13-14 февраля. Во встрече примет участие расширенный состав представителей с обеих сторон.

Отметим, что в составе делегации от Азербайджана принимает участие главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев.

Азербайджанскую делегацию представляют 19 человек.

В ходе обсуждений представители гражданского общества двух стран рассмотрят процессы, вытекающие из мирной повестки, поддержанной на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года. Отдельные сессии будут посвящены формированию новой архитектуры региональной безопасности, преимуществам мира, общественным восприятиям межобщественных отношений, перспективам экономического сотрудничества, а также роли гражданского общества в продвижении взаимопонимания и укреплении доверия.