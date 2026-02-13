Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Представители гражданского общества Азербайджана прибыли в Армению (ФОТО)

Политика Материалы 13 февраля 2026 11:32 (UTC +04:00)
Представители гражданского общества Азербайджана прибыли в Армению (ФОТО)

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская делегация прибыла в Армению для участия в двустороннем круглом столе в рамках инициативы "Мост мира".

Как сообщает Trend, делегация прибыла в Армению через сухопутную границу на делимитированном и демаркированном участке, пройдя все необходимые процедуры. Это стало важным практическим шагом на пути к укреплению доверия между двумя странами.

Круглый стол с участием представителей гражданских обществ Армении и Азербайджана пройдет 13-14 февраля. Во встрече примет участие расширенный состав представителей с обеих сторон.

Отметим, что в составе делегации от Азербайджана принимает участие главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев.

Азербайджанскую делегацию представляют 19 человек.

В ходе обсуждений представители гражданского общества двух стран рассмотрят процессы, вытекающие из мирной повестки, поддержанной на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года. Отдельные сессии будут посвящены формированию новой архитектуры региональной безопасности, преимуществам мира, общественным восприятиям межобщественных отношений, перспективам экономического сотрудничества, а также роли гражданского общества в продвижении взаимопонимания и укреплении доверия.

Представители гражданского общества Азербайджана прибыли в Армению (ФОТО)
Представители гражданского общества Азербайджана прибыли в Армению (ФОТО)
Представители гражданского общества Азербайджана прибыли в Армению (ФОТО)
Представители гражданского общества Азербайджана прибыли в Армению (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости