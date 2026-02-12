Ряд сотрудников Государственной налоговой службы Азербайджана получил высшие специальные звания - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Сотрудникам Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджанской Республики присвоены высшие специальные звания.
Как сообщает Trend, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Присвоить высшие специальные звания следующим сотрудникам Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики:
высшее специальное звание «государственный советник налоговой службы 2-го ранга»
Орхану Фаиг оглу Назарли – начальнику Государственной налоговой службы
высшее специальное звание «государственный советник налоговой службы 3-го ранга»
Ниджату Шукюр оглу Иманову – начальнику Главного управления налоговой политики
Аббасу Джалил оглу Исмаилову – начальнику Главного управления налогового аудита
Самеду Адиль оглу Велиеву – начальнику Главного территориального налогового управления номер 2", - говорится в документе.