Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан полностью обеспечивает себя всеми основными источниками энергии

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан полностью обеспечивает себя всеми основными источниками энергии, даже экспортирует их на мировые рынки.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием «Новая цифровая архитектура Азербайджана».

«Учитывая, что наши планы по созданию видов возобновляемой энергии очевидны – об этом неоднократно говорилось, – в будущем наши генерирующие мощности будут наращиваться на основе подписанных контрактов», - добавил глава государства.