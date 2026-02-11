Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан полностью обеспечивает себя всеми основными источниками энергии

Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан полностью обеспечивает себя всеми основными источниками энергии, даже экспортирует их на мировые рынки.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием «Новая цифровая архитектура Азербайджана».

«Учитывая, что наши планы по созданию видов возобновляемой энергии очевидны – об этом неоднократно говорилось, – в будущем наши генерирующие мощности будут наращиваться на основе подписанных контрактов», - добавил глава государства.

