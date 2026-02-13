Только прагматичный подход позволит сохранить вовлеченность США в безопасность Европы - минобороны Венгрии (Эксклюзив)

МЮНХЕН/Trend/ - Только реалистичный, позитивный и прагматичный подход позволит сохранить вовлеченность США в безопасность Европы.

Об этом, в частности, сказали в эксклюзивном интервью Trend в Министерстве обороны Венгрии в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности.

В ведомстве отметили, что в нынешней хрупкой и быстро меняющейся среде безопасности роль НАТО приобретает особое значение.

«Альянс является краеугольным камнем европейской безопасности. На прошлогоднем саммите в Гааге мы направили четкий сигнал о прочности трансатлантических связей и о решимости европейских союзников и Канады взять на себя большую ответственность за обеспечение региональной безопасности. Европе необходимы Соединенные Штаты как союзник. Только реалистичный, позитивный и прагматичный подход позволит сохранить вовлеченность США.

Как надежный союзник, Венгрия привержена справедливому распределению нагрузки и предпринимает значительные усилия для выполнения своих обязательств», — отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что сотрудничество между ЕС и НАТО имеет ключевое значение, поскольку сохранение евроатлантического единства остается критически важным.

«Мы приветствуем тот факт, что и НАТО, и Европейский союз адаптируются к новым реалиям, связанным с комплексными угрозами и общей непредсказуемостью обстановки. Вместе с тем необходимо избегать излишнего дублирования функций и параллельных направлений работы.

Венгрия исходит из того, что взаимосвязанность способствует укреплению международной стабильности. Европейским государствам следует активизировать сотрудничество с глобальными партнерами. Такое взаимодействие должно быть прагматичным и взаимовыгодным. Мы должны сохранять открытость к диалогу даже со сложными партнерами и потенциальными оппонентами ради поддержания стабильности», — заявили в минобороны Венгрии.