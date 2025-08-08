Россия атаковала нефтебазу SOCAR в Одессе, есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В ночь на 8 августа Россия атаковала нефтяную базу SOCAR в Одесской области Украины с использованием беспилотников «Шахед».

Как передает Trend, об этом сообщили источники в правоохранительных органах Украины.

Согласно информации, в результате атаки возник пожар и был поврежден трубопровод дизельного топлива.

Пожар был потушен в короткие сроки. В результате атаки четверо сотрудников получили серьёзные травмы, им была оказана экстренная медицинская помощь.

В настоящее время устанавливается размер ущерба. Проводятся восстановительные работы.