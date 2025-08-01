Обнародован показатель роста ВВП Грузии за первые шесть месяцев

БАКУ /Trend/ - В июне 2025 года реальный рост ВВП в Грузии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6,3%, а средний рост за первые шесть месяцев текущего года достиг 8,3%, свидетельствуют предварительные данные Национальной службы статистики Грузии, передает Trend.

Согласно информации, что в июне 2025 года, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, наибольшее положительное влияние на экономический рост оказали такие отрасли, как информационные и коммуникационные технологии, обрабатывающая промышленность, финансово-страховой сектор, транспорт и логистика, а также торговля.

В то же время зафиксировано снижение активности в строительной отрасли и энергетическом секторе.