Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Южный Кавказ
  3. Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Белом доме выступил с заявлением для прессы

Армения Материалы 9 августа 2025 00:20 (UTC +04:00)
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Белом доме выступил с заявлением для прессы

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Белом доме выступил с заявлением для прессы.

Лента

Лента новостей

Читать все новости