В Азербайджанском национальном музее ковра будет представлен проект Gulnara Khalilova - "Новая история кялагаи"

БАКУ /Trend Life/ - 25 ноября в Азербайджанском национальном музее ковра состоится презентация проекта "Новая история кялагаи". Мероприятие посвящено 11-й годовщине включения традиционного искусства изготовления и ношения женского шелкового головного платка кялагаи и его символики в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

В рамках проекта будет представлена коллекция одежды "Магия шелка" руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, члена Евразийской ассоциации этно-дизайнеров, доктора философии по искусствоведению, основателя бренда Cizgi, дизайнера Гюльнары Халиловой. Новая коллекция раскрывает самые яркие и поэтичные оттенки шёлка, объединяя глубокие смыслы кялагаи с утончённой эстетикой современного модного языка. Каждый орнамент и переход цвета в одеждах отражает связь кялагаи с женской судьбой, культурной памятью и национальной идентичностью.

Также будут представлены исторические и современные кялагаи из коллекции Азербайджанского национального музея ковра, а сотрудники музея проведут мастер-класс по изготовлению кялагаи.

Презентация, гармонично объединяющая многовековой дух кялагаи с современной творческой энергией, эстетическим взглядом и образом мышления, ещё раз продемонстрирует, что это древнее наследие является не только культурным памятником прошлого, но и постоянно развивающимся художественным языком, приобретающим новое значение.

Проект организован Азербайджанским национальным музеем ковра и Домом моды Gulnara Khalilova при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики.

