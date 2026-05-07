Художественный код тюркского мира в Баку: от фольклора до современного арт-языка (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана состоялся международный научный круглый стол на тему "Глобальные и локальные дискурсы в изобразительном искусстве тюркских народов". Мероприятие было организовано Министерством культуры Азербайджана и Национальным музеем искусств Азербайджана при поддержке Института Юнуса Эмре и Фонда тюркской культуры и наследия, сообщает Trend Life.

Круглый стол объединил ведущих искусствоведов, музейных специалистов и исследователей из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Центральной темой обсуждения стали процессы взаимодействия глобальных художественных тенденций с локальными культурными традициями тюркских народов. Модератором встречи выступила Хадиджа Ибрагимова - старший научный сотрудник отдела инноваций музея искусств, кандидат искусствоведения.

Выступили директор Национального музея искусств Азербайджана, доктор искусствоведения, доцент Ширин Меликова, старший научный сотрудник Института истории искусств Академии наук Узбекистанп, доктор искусствоведения, профессор, академик Академии искусств Узбекистана Нигора Ахмедова, директор Анкарского музея живописи и скульптуры Эрдем Аккурт, директор Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Г. Айтиева, заслуженный деятель культуры Айгуль Мамбетказиева, руководитель сектора живописи и театрально-декоративного искусства Национального музея искусств Казахстана имени А. Кастеева Самал Мамытова, руководитель научно-исследовательского отдела АНМИ, доктор искусствоведения, доцент Тельман Ибрагимов, доктор искусствоведения Эльчин Шамилли, и ведущий научный сотрудник Национального музея искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева, доктор искусствоведения Амир Джадайбаев.

В ходе дискуссий участники рассмотрели сложный и многогранный путь развития изобразительного искусства тюркских народов в условиях современной глобализации. Эксперты отметили, что, несмотря на активное расширение международных визуально-культурных связей, именно национально-культурная память, традиционный орнамент, фольклор и мифологическое мышление продолжают формировать основу локального художественного языка.

Особое внимание было уделено вопросам взаимного влияния глобальных и локальных художественных традиций, процессам их трансформации и синтеза, а также проблемам сохранения национальной идентичности в условиях интеграции искусства тюркских народов в мировую художественную систему.

В рамках мероприятия состоялась и церемония вручения членских сертификатов Союза музеев ТЮРКСОЙ. Генеральный координатор Союза музеев ТЮРКСОЙ, руководитель отдела ТЮРКСОЙ Джавид Мовсумлу и координатор Союза музеев ТЮРКСОЙ по Азербайджану Ширин Меликова вручили сертификаты Азербайджанскому национальному музею ковра, Гобустанскому национальному историко-художественному заповеднику, Национальному музею азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, Азербайджанскому государственному музею музыкальной культуры и "Галерее солнечных ковров" Камиля Алиева.

Мероприятие стало важной международной платформой для обмена научными взглядами и укрепления культурного сотрудничества между странами тюркского мира.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

​Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!